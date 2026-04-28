優れた走破性と安全性を両立トヨタの欧州法人は、「ランドクルーザー250」に「VX」と「VX-L」という2つの新グレードを追加し、2026年春からヨーロッパ全土で販売を開始しました。ランドクルーザー250は、1951年登場の「トヨタBJ型」をルーツとするランドクルーザーシリーズにおいて、最新世代の中核を担うモデルとして2023年8月に発表されました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「ランドクルーザー250“VX”」です！ 画