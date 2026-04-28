兵庫県姫路市の公営住宅で、また126個の水道メーターが盗まれていたことがわかりました。 姫路市によりますと、4月23日、市の東部にある市営市川住宅で、水道メーター91個が盗まれていたことが、市の調査でわかりました。また、近くにある市営上野住宅でも水道メーター35個が盗まれていたということで、市は警察に被害届を提出しました。 盗まれたメーターは、すべて空き部屋の