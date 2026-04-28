ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【果物類】をご紹介する。「梨」のランキング（月別、26年4月27日夜参照）より、トップ5だ。【5位】鳥取県 倉吉市「新甘泉【倉吉産】3kg」16000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】鳥取県で育成され、平成20年に品種登録された赤梨で、糖度が高く酸味が少ないのが特徴です。甘さ豊かな果汁とシャリ感が楽しめ、あふれる瑞々しさは、まさに「新世代の梨」です。【ふるさとチョイスに