テレビ朝日の定例会見が28日、東京・六本木の同局で行われた。10日に放送された同局系情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」内でのコメンテーター玉川徹氏の発言について、西新社長が言及し、謝罪した。西社長差別と受け取られかねない誤解を招くものだったということで、ご不快な思いをされた皆さまにはお詫びしたいという風に思っております。この発言はクシュナー氏に関する専門家への質問でありまして、いわゆる差別的な意図