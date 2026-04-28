Photo: 山粼 舞 ROOMIE 2023年1月19日掲載の記事より転載 揚げもの調理が、大の苦手です。でも発売直後から売り切れていた幻のニトリのアイテムを投入したら、揚げものが得意になりました！小さめサイズの天ぷら鍋約1ヶ月半待って、ようやく購入できたのがニトリの「コンパクト天ぷら鍋」です。 Photo: 山粼 舞