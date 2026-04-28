女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は２９日に、第２３話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）直美（上坂樹里）も多江（生田絵梨花）も、ナイチンゲールの著書の中に何度も出てくる単語の訳し方に頭を抱えてしまう。りん（見上愛）は、協力し合ってはどうかと提案するが…。一方、美津（水野美紀）は瑞穂屋を