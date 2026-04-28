All About ニュース編集部は2026年4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「Snow Man」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、メンバーのダンススキルに関するランキングを作成。それでは、「Snow Manでダンスがうまいと思うメンバー」ランキングの結果を紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：佐久間大介／81票2位は佐久間大介さんでした。佐久間さんは、デビュー当初からアクロバットやダン