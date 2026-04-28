２７日のフジテレビ系ドラマ「銀河の一票」第２話で、永田町と家庭から追放された主人公の元与党幹部秘書・茉莉（黒木華）がさらなる窮地に追い込まれた。自身が秘めていた東京都知事になる夢を、ワケあってスナックのママ・あかり（野呂佳代）に託す物語。その原因は、秘書として仕えていた与党幹事長の父・鷹臣（坂東彌十郎）の疑惑を探ろうとして、逆鱗に触れたことだった。鷹臣から家も職も奪われた茉莉に追い打ちが。大