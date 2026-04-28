お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹（58）の妻でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。「恐らく私の人生で最後になるであろう三男との親子遠足へ…」とつづり、手作りした弁当や遠足の思い出写真を披露した。【写真】中村仁美が披露した、遠足の日の「副菜まで毎度同じソーセージ巻き弁当」中村は「今しかないこのサイズ感このフォルムみんなあっちへこっちへわちゃわちゃわちゃ」「