【ニューヨーク＝木瀬武】対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩと米マイクロソフト（ＭＳ）は２７日、提携関係を一部見直すと発表した。オープンＡＩはＭＳとの独占的な契約を終了し、他社にもＡＩモデルを提供することで事業拡大を図る。発表によると、ＭＳはオープンＡＩの主要な提携先であり続け、今後もオープンＡＩのサービスを優先的に利用できる。ただ、ＭＳは独占的に販売できる