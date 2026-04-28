【ニューヨーク＝木瀬武】対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩと米マイクロソフト（ＭＳ）は２７日、提携関係を一部見直すと発表した。

オープンＡＩはＭＳとの独占的な契約を終了し、他社にもＡＩモデルを提供することで事業拡大を図る。

発表によると、ＭＳはオープンＡＩの主要な提携先であり続け、今後もオープンＡＩのサービスを優先的に利用できる。ただ、ＭＳは独占的に販売できる権利を失い、オープンＡＩは米グーグルや米アマゾン・ドット・コムなどＭＳ以外のＩＴ大手にも提供できるようになる。

両社は声明で「技術革新の急速な進展に伴い、提携関係を進化させる必要がある。ＡＩのメリットを広く提供するため、協業を簡素化する」と強調した。

ＭＳは２０１９年にオープンＡＩに出資し、チャットＧＰＴなどの開発を資金・設備面で支えてきた。代わりにオープンＡＩのサービスを独占販売できる契約を結んだが、ＡＩを巡る競争が激化し、提携が成長の足かせになる可能性も懸念されてきた。

両社の発表を受けて、アマゾンのアンディ・ジャシー最高経営責任者（ＣＥＯ）は「興味深い発表だ。アマゾンでも近いうちにオープンＡＩのモデルを使えるようにする」と、ＳＮＳに投稿した。