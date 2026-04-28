タニタは4月27日、「推し活に関する意識・実態調査2026」の結果を発表した。調査は2026年3月5日〜3月10日、"推し"がいる15歳〜69歳の男女1,000人を対象にインターネットで行われた。推し活をするようになってから自身の変化をどのくらい感じるか○多様な方法で"推し"を応援する「アイドルファン」全回答者に"推し"のジャンルとして当てはまるものを聞いたところ、1位「アイドル」(26.3%)、2位「ミュージシャン」(18.1%)、3位「アニ