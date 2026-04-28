【ビルダーズノート】 5月12日 正式リリース予定 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ公式ファンコミュニティアプリ「ビルダーズノート（BUILDERS NOTE）」の事前登録を開始した。正式リリースは5月12日を予定している。 「ビルダーズノート（BUILDERS NOTE）」は、ガンプラにおける「手に入れる → 作る → つながる」という一連の楽しみを、ひとつ