【ビルダーズノート】 5月12日 正式リリース予定

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ公式ファンコミュニティアプリ「ビルダーズノート（BUILDERS NOTE）」の事前登録を開始した。正式リリースは5月12日を予定している。

「ビルダーズノート（BUILDERS NOTE）」は、ガンプラにおける「手に入れる → 作る → つながる」という一連の楽しみを、ひとつの場で支えることを目指したアプリで、web版で提供してきたコミュニティ機能をさらに発展・進化させている。

また本アプリには、「ガンプラ再販会議（近日詳細発表）」「ガンプラ製作ノート」「ガンプラ公式ファンコミュニティ」の3つの主要機能を備えている。

「ガンプラ再販会議」は、これまでの歴史が育んだ膨大なキットのラインナップから、「もう一度作りたい」「まだ作ったことがないから手に入れたい」というキットへの声を、ガンプラ公式の再販検討へとつなげる新しい仕組みである。なお、投票への参加方法・再販キットが決定する流れ・購入方法などの詳細は、近日公開予定の専用プレスリリースを確認してほしい。

「ガンプラ製作ノート」は、組み立て・工作・塗装・デカール貼りなど、製作のすべてを工程ごとに記録できる機能で、日々の作業単位でこまめに記録しておくことで、コミュニティへの投稿もそのまま活用することができる。

「ガンプラ公式ファンコミュニティ」は、製作ノートとの連動性をより高めることを意識し、製作中の工程記録からそのままコミュニティへシェアしたり、他のビルダーの投稿を工程や技法単位で検索して参考にしたりと、「作る」と「見せる・探す」がなめらかにつながる体験を、アプリとしてより使いやすい形で提供する。

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