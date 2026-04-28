米空軍が、比較的安価で大量生産が可能な新型長射程ミサイル群の開発を水面下で加速させていることが明らかになった。米軍事専門メディア The War Zone がこのほど、米空軍の予算関連文書や調達資料を精査した結果として報じたもので、構想の名称は FAMM（Family of Affordable Mass Missiles）。直訳すれば「低コスト大量配備型ミサイル群」である。高価な精密兵器への依存から脱却し、「安く、多く、遠くまで届く」兵器を大量に