広島は現在7勝14敗1分の5位。チーム打率.202、9本塁打、50得点はいずれもリーグワーストの成績だ。さらに規定打席到達者のチーム打率最高が.231の大盛穂で、規定打席に到達している坂倉将吾が.196、小園海斗が.192、佐々木泰が.190と寂しい数字だ。打率.169のファビアンは二軍落ちし、規定打席到達未満で打率2割5分以上打っている選手も打率.417の野間峻祥（12打数5安打）、打率.288の菊池涼介(52打数15安打)、打率.265秋山翔