モノマネ芸人たむたむ（40）が28日までに自身のインスタグラムを更新。ものまねを披露した。「大森さん優しい」と書き出したたむたむ。「#俺は一度も認めてない」「#テレビミセス」と添えて「Mrs.GREENAPPLE」の大森元貴のものまねを披露した。たむたむは昨年1月に「炎上覚悟」で初めて大森のものまねを披露し話題を呼んでいた。ファンからは「大森さんの愛感じます」「ちょっと！ますます似てきたんじゃない」「認め