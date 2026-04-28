データシステムは「TV-KIT」シリーズの適合情報を更新。2026年3月に一部改良を実施したホンダ ZR-Vに設定するGoogle搭載9インチHonda CONNECTディスプレイ搭載車にはTV-KITは「HTV447」、「HTV447B-C」、「HTA647」、TV-NAVI KITは「HTN2106」、「HTN2106B-C」が適合すると発表した。 価格はTV-KIT「HTV447」、「HTV447B-C」、「HTA647」が各2万7280円、TV-NAVI KIT「HTN2106」、「HTN2106B-C」が各3万1680円。