【ニューヨーク共同】米航空大手ユナイテッド航空のスコット・カービー最高経営責任者（CEO）は27日、競合関係にあるアメリカン航空に対し、合併を打診していたことを明らかにした。ただアメリカン側が協議に応じず「門戸を閉ざした」として、合併構想を断念したと説明した。カービー氏は声明で、「合併が成功し承認されるためには、顧客にとって優れたものであり、同じ大胆なビジョンを共有するパートナーが必要だった」と指