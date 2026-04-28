NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4693.70（-47.20-1.00%） 金６月限は反落。時間外取引では、米イランの停戦協議が実施されなかったことを受けて売り優勢となったが、イランの米国に対する新提案を受けて押し目を買われた。ただ核協議の先送りが提案されたため、欧州時間に入ると、戻りを売られた。日中取引では、ドル安一服や米国のイランに対する要求は不変と伝えられたことを受けて売り優勢となった。 MINKAB