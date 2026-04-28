日本を取り巻く安全保障環境はかつてないほど厳しさを増している。また、無人機（ドローン）などを使った新しい戦い方にも対処せねばならない。そうした状況に対応するための防衛力のさらなる強化に必要な財源をどう確保するか。政府は、有識者の意見を踏まえ、アジア全体の平和と安全を守るための課題を整理し、実行に移す体制を整えることが重要だ。政府は年末までに、安全保障政策の基本方針を定めた国家安保戦略や、２