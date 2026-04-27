【新華社北京4月27日】中国国家発展改革委員会の外商投資安全審査工作機制（メカニズム）弁公室は27日、中国発の人工知能（AI）企業「Manus（マナス）」の外資による買収に関し、法規に基づき投資の禁止を決定、当事者に買収の撤回を求めた。