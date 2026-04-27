朝食・おやつに選びたくなる、美味しそうなベーカリー商品が【コストコ】に登場しています。今回はその中でも、マニアがリベイクをおすすめしているベニエとクロワッサンにフォーカス。ほっとするような温かさに、溜まった疲れも癒されそうです。一度試したらやみつきになるかも。 みんなでシェアできる大容量！「ベニエ ココアヘーゼル / ピスタチオ」 ヘーゼルとピスタチオ味の2種類で