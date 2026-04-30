コールマンからテント技術搭載の晴雨兼用日傘3種が登場！UV99.9％カットで“木陰のような涼しさ”、母の日ギフト仕様も
アウトドアブランドのコールマンは、テントやシェードで実績のある遮光技術「ダークルームテクノロジー」を日常使いの傘に応用した、晴雨兼用モデル「モバイルシェード 55DR オート」、「モバイルシェード 55DR ライト」、「スポーツパラソル 65DR」の3種を、2026年3月から順次発売している。さらに、オンラインショップでは母の日に向けた限定ギフトボックス仕様も期間限定で展開中。駆け込みで贈りたい人はお見逃しなく。
【画像】「モバイルシェード55DR オート (アイスグレー)」(3960円)
■テントで培った遮光・遮熱技術を、日常の傘に
近年の猛暑により、日傘は男女問わず夏の必需品に。コールマンは屋外環境作りに長けたアウトドアブランドとして、テントに搭載してきた高い遮光・遮熱性能を、通勤やおでかけ、スポーツ観戦といった日常の屋外時間に持ち込めるよう傘に応用した。
搭載されている「ダークルームテクノロジー」は、極めて遮光性に優れた生地を使用することで紫外線(UV)を99.9％以上カットし、日光を90％以上ブロック。木陰のような涼しさを実現する、コールマン独自の技術だ。
今回発売される3種はこの技術を傘生地に採用し、さらに耐水圧2000ミリを確保。強い日差しだけでなく突然の雨にも、一本で対応できる晴雨兼用仕様となっている。
■ワンプッシュで開く安心モデル「モバイルシェード 55DR オート」
折り畳み傘ながら、使用時は約100×100×56(h)センチとしっかり日差しや雨を防げるサイズ感の「モバイルシェード 55DR オート」(3960円)。ワンプッシュで開くため、突然の雨でも片手ですぐに差せる。耐風性構造のフレームを採用しており、風の強い日でも安心して使える。
カラーはネイビーとアイスグレーの2色展開。重量は約290グラム、カラビナと収納ケースが付属する。
■重さ約130グラムの軽量モデル「モバイルシェード 55DR ライト」
オートモデルと同じ使用サイズながら、フレームや持ち手を簡略化することで重量を半分以下の約130グラムに抑えた軽量モデル「モバイルシェード 55DR ライト」(3960円)。収納時は約25×5×5(h)センチとコンパクトで、バッグに忍ばせて持ち歩きたい人にぴったりだ。カラーはネイビーとアイスグレーの2色。
日光だけでなく雨風もしっかり防ぎたい日は「オート」、日傘メインで使いたい日や旅行先へ念のため携帯したい日は「ライト」など、シーンに応じた使い分けが可能。どちらもカラビナが付属しているため、バッグに取り付けて持ち運んだり、使用後に吊るして乾かしたりと扱いやすい。
■広い影を確保できる大型「スポーツパラソル 65DR」
使用時は約115×115×86(h)センチと大きく、スポーツ中の休憩や観戦時にも広い影を確保できる大型モデルの「スポーツパラソル 65DR」(3960円)。グレーとブラックを基調としたミニマルなデザインで、スポーツシーンはもちろん、デイリーユースにもなじむ。
重量は約410グラム、カラーはアイスグレーのみ。こちらもカラビナが付属しているため、持ち運びや乾燥時に便利だ。
■母の日限定ギフトボックス仕様も登場！
コールマン公式オンラインショップでは、2026年5月10日(日)の母の日に合わせて「モバイルシェード 55DR ライト」のギフトボックス仕様を期間限定で販売中。淡いパープルの和テイストのパッケージには、日本創業50周年のロゴと「Thank You for always being there for me.(いつもそばにいてくれてありがとう)」のメッセージが添えられ、特別感あふれる仕上がりだ。
軽量で日常使いしやすく、雨の日にも日差し対策にも活躍するモバイルシェードは、実用的な母の日ギフトとしてぴったり。
※母の日当日より前に商品を受け取り、直接プレゼントすることが可能な最短日お届け対応商品です。
※お届け日時の時間帯指定は可能、お届け日の指定不可。
※注文日や配送状況により、お届けが母の日の5月10日(日)を過ぎる場合あり。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■テントで培った遮光・遮熱技術を、日常の傘に
近年の猛暑により、日傘は男女問わず夏の必需品に。コールマンは屋外環境作りに長けたアウトドアブランドとして、テントに搭載してきた高い遮光・遮熱性能を、通勤やおでかけ、スポーツ観戦といった日常の屋外時間に持ち込めるよう傘に応用した。
搭載されている「ダークルームテクノロジー」は、極めて遮光性に優れた生地を使用することで紫外線(UV)を99.9％以上カットし、日光を90％以上ブロック。木陰のような涼しさを実現する、コールマン独自の技術だ。
今回発売される3種はこの技術を傘生地に採用し、さらに耐水圧2000ミリを確保。強い日差しだけでなく突然の雨にも、一本で対応できる晴雨兼用仕様となっている。
■ワンプッシュで開く安心モデル「モバイルシェード 55DR オート」
折り畳み傘ながら、使用時は約100×100×56(h)センチとしっかり日差しや雨を防げるサイズ感の「モバイルシェード 55DR オート」(3960円)。ワンプッシュで開くため、突然の雨でも片手ですぐに差せる。耐風性構造のフレームを採用しており、風の強い日でも安心して使える。
カラーはネイビーとアイスグレーの2色展開。重量は約290グラム、カラビナと収納ケースが付属する。
■重さ約130グラムの軽量モデル「モバイルシェード 55DR ライト」
オートモデルと同じ使用サイズながら、フレームや持ち手を簡略化することで重量を半分以下の約130グラムに抑えた軽量モデル「モバイルシェード 55DR ライト」(3960円)。収納時は約25×5×5(h)センチとコンパクトで、バッグに忍ばせて持ち歩きたい人にぴったりだ。カラーはネイビーとアイスグレーの2色。
日光だけでなく雨風もしっかり防ぎたい日は「オート」、日傘メインで使いたい日や旅行先へ念のため携帯したい日は「ライト」など、シーンに応じた使い分けが可能。どちらもカラビナが付属しているため、バッグに取り付けて持ち運んだり、使用後に吊るして乾かしたりと扱いやすい。
■広い影を確保できる大型「スポーツパラソル 65DR」
使用時は約115×115×86(h)センチと大きく、スポーツ中の休憩や観戦時にも広い影を確保できる大型モデルの「スポーツパラソル 65DR」(3960円)。グレーとブラックを基調としたミニマルなデザインで、スポーツシーンはもちろん、デイリーユースにもなじむ。
重量は約410グラム、カラーはアイスグレーのみ。こちらもカラビナが付属しているため、持ち運びや乾燥時に便利だ。
■母の日限定ギフトボックス仕様も登場！
コールマン公式オンラインショップでは、2026年5月10日(日)の母の日に合わせて「モバイルシェード 55DR ライト」のギフトボックス仕様を期間限定で販売中。淡いパープルの和テイストのパッケージには、日本創業50周年のロゴと「Thank You for always being there for me.(いつもそばにいてくれてありがとう)」のメッセージが添えられ、特別感あふれる仕上がりだ。
軽量で日常使いしやすく、雨の日にも日差し対策にも活躍するモバイルシェードは、実用的な母の日ギフトとしてぴったり。
※母の日当日より前に商品を受け取り、直接プレゼントすることが可能な最短日お届け対応商品です。
※お届け日時の時間帯指定は可能、お届け日の指定不可。
※注文日や配送状況により、お届けが母の日の5月10日(日)を過ぎる場合あり。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。