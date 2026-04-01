マクドナルド、“サムライマック”新バーガー 「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」期間限定で登場
【モデルプレス＝2026/04/30】マクドナルドでは5月7日から19日までの期間限定で、新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を全国のマクドナルド店舗にて夕方5時からの夜マック（R）限定で販売する。
【写真】マック、“サムライマック”新バーガー
レギュラー商品として登場してから5周年を迎えた『サムライマック』は100%ビーフを2枚重ね、コクのあるチェダーチーズを2枚加えたボリューム感が定番人気の「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と、2025年3月から登場した、具材の満足感がたっぷりの「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」の2商品を販売しており、両商品とも好評を得ている。世界中から厳選された、つなぎを一切使用していない、マクドナルドのジューシーなビーフ100%のおいしさを堪能できる。
「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」は、『サムライマック』のレギュラー2商品のおいしさを贅沢に”いいとこ取り“した、夜のお食事として満足できる新商品。厚みのある100%ビーフパティを2枚重ね、たまごとシャキシャキのレタス、スモークベーコンとコクのあるホワイトチェダーチーズを加えた1品で、にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引くおいしさの香ばしい炙り醤油風のソースが、厚みのある2枚のビーフとたまごを包み込む、ボリューム満点でやみつきになる味わい。「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」で味わえるボリューム感と、「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」で味わえる具材感を、同時に叶えた満足感のあるディナーメニューを楽しむことができる。（modelpress編集部）
香ばしく焼き上げられたつなぎの入っていない厚みのある100％ビーフを2枚重ね、たまごとシャキシャキのレタス、スモークベーコンとコクのあるホワイトチェダーチーズを加えた、ボリューミーで満足感抜群の1品。香ばしくトーストした、ケシの実を使用したバンズでサンドした。にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引くおいしさの香ばしい炙り醤油風のソースが、厚みのある2枚のビーフとたまごを包み込む、ボリューム満点でやみつきになる味わいとなっている。
香ばしく焼き上げられたつなぎの入っていない厚みのある100%ビーフを2枚重ね、コクのあるチェダーチーズを2枚加えた、ビーフのおいしさを味わいつくせる、ボリューム満点の1品。香ばしくトーストした、けしの実を使用したバンズでサンド。にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引くおいしさの香ばしい炙り醤油風のソースが、肉のうま味を引き立てる、思わずやみつきになる味わいとなっている。
香ばしく焼き上げられたつなぎの入っていない厚みのある100%ビーフと、たまごとシャキシャキのレタスとスモークベーコンとコクのあるホワイトチェダーチーズを加えた、満足感抜群の1品。香ばしくトーストした、けしの実を使用したバンズでサンドしました。にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引くおいしさの香ばしい炙り醤油風のソースがビーフとたまごを包み込む、バランスが絶妙でボリューミーな1品となっている。
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◆新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」登場
レギュラー商品として登場してから5周年を迎えた『サムライマック』は100%ビーフを2枚重ね、コクのあるチェダーチーズを2枚加えたボリューム感が定番人気の「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と、2025年3月から登場した、具材の満足感がたっぷりの「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」の2商品を販売しており、両商品とも好評を得ている。世界中から厳選された、つなぎを一切使用していない、マクドナルドのジューシーなビーフ100%のおいしさを堪能できる。
◆炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ
香ばしく焼き上げられたつなぎの入っていない厚みのある100％ビーフを2枚重ね、たまごとシャキシャキのレタス、スモークベーコンとコクのあるホワイトチェダーチーズを加えた、ボリューミーで満足感抜群の1品。香ばしくトーストした、ケシの実を使用したバンズでサンドした。にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引くおいしさの香ばしい炙り醤油風のソースが、厚みのある2枚のビーフとたまごを包み込む、ボリューム満点でやみつきになる味わいとなっている。
◆炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ
香ばしく焼き上げられたつなぎの入っていない厚みのある100%ビーフを2枚重ね、コクのあるチェダーチーズを2枚加えた、ビーフのおいしさを味わいつくせる、ボリューム満点の1品。香ばしくトーストした、けしの実を使用したバンズでサンド。にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引くおいしさの香ばしい炙り醤油風のソースが、肉のうま味を引き立てる、思わずやみつきになる味わいとなっている。
◆炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ
香ばしく焼き上げられたつなぎの入っていない厚みのある100%ビーフと、たまごとシャキシャキのレタスとスモークベーコンとコクのあるホワイトチェダーチーズを加えた、満足感抜群の1品。香ばしくトーストした、けしの実を使用したバンズでサンドしました。にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引くおいしさの香ばしい炙り醤油風のソースがビーフとたまごを包み込む、バランスが絶妙でボリューミーな1品となっている。
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