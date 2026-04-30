今回は、失礼すぎる夫の元カノに言い返したエピソードを紹介します。

義母との間に割り込んできた夫の元カノに…

「結婚して引っ越してきた先の近所に、夫の元カノが住んでいることが分かりました。この元カノは夫にやたら連絡してきたり、うちに突然訪問してきたりして、正直かなり迷惑です。ちなみに元カノはシングルマザーで、『〇（夫の名前）がパパならいいのに』と言ってくるのにもイライラします。

そんなある日、義母がうちに来ました。しかしなんと、例の元カノも同じタイミングでうちに来たんです……。さらに元カノは義母と親しそうに話していて、その間に入る隙がなく、居心地が悪かったです。

元カノは義母に『孫の顔、早く見たいですよね』『孫が無事できるといいですね』とすぐそばに私がいるにもかかわらず言っていて、イライラが爆発した私は、『あんたにそんなこと言われる筋合いないわ』と言い返してやりました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年5月）

▽ ちなみにこの女性の夫が、元カノに優しく接しているのにもモヤモヤするそうです。そりゃそうですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。