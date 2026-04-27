これ、リベイクしてみて！！【コストコ】朝食・おやつに食べたい♡「ベーカリー」

朝食・おやつに選びたくなる、美味しそうなベーカリー商品が【コストコ】に登場しています。今回はその中でも、マニアがリベイクをおすすめしているベニエとクロワッサンにフォーカス。ほっとするような温かさに、溜まった疲れも癒されそうです。一度試したらやみつきになるかも。

みんなでシェアできる大容量！「ベニエ ココアヘーゼル / ピスタチオ」

ヘーゼルとピスタチオ味の2種類で食べ比べが楽しめるベニエ。1箱に15個入りの大容量で、みんなでシェアして食べたいおやつタイムにもぴったりです。@costco_hackerさんいわく「トースターで少し温めると、クリームがとろっとして香りもアップ」と、リベイクがおすすめのよう。焼き目が付けば、生地からほんのりと香ばしい風味も感じられそうです。

風味の良さが楽しめる「ソーセージクロワッサン」

@potipoti212さんが「リベイクでさらにおいしく」と推しているこちらのクロワッサン。ソーセージの他にはチーズやパセリをトッピングしており、風味の良さがありつつ、食べ応えも感じられそうです。温めれば、チーズのとろけるような食感の良さと、ソーセージのジューシーな味わいがしっかりと堪能できそう。ちょっと贅沢したい朝食にぜひ選んでみて。

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※こちらの記事では@costco_hacker様、@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino