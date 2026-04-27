3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLEの大森元貴が23日、インスタグラムに「13周年」と報告した。 【写真】おちゃめな3ショットで「13周年」報告 バンドは2013年結成。結成10周年を迎えた2023年は、「Attitude」以来4年ぶり5枚目のオリジナルフルアルバム「ANTENNA」をリリース。紅白歌合戦にも初出場した。 ファンから13周年を祝うコメントが続々と入り、「結成13周年、おめでとうございますこれからも食ら