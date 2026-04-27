元ウェザーニュースキャスターでフリーの檜山沙耶アナのコスプレ姿が反響を呼んでいる。２７日にインスタグラムで「コスプレ / ｃｏｓｐｌａｙ『チェンソーマン』レゼ」とつづると、人気漫画のキャラクターのコスプレをした姿をアップ。ウィッグやメイクで、雰囲気がガラリと変わった写真になっている。この投稿にファンからは「ボンっ完璧なレゼすぎて美しすぎて脳が爆破されました」「めちゃくちゃ美しいコスプレですね