レバノン南部の破壊された建物＝26日、イスラエル北部から撮影（ロイター＝共同）【カイロ共同】レバノン保健省は26日、親イラン民兵組織ヒズボラとイスラエル軍の交戦が再開した3月2日以降のレバノンの死者が2509人になったと発表した。国営通信が伝えた。負傷者は7755人に上った。レバノンでの停戦が今月17日に発効した後もイスラエル軍は攻撃を続けている。保健省によると、イスラエル軍は26日もレバノン南部へ攻撃し、子ど