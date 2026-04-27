金正恩朝鮮労働党総書記が26日、訪朝中のアンドレイ・ベロウソフ国防相およびビャチェスラフ・ウォロジン連邦議長と相次いで会見し、軍事・政治両面での対ロシア連携を一段と強化する姿勢を鮮明にした。北朝鮮メディアが27日報じた。会談では、北朝鮮側が「共同闘争」と位置づける露西部クルスク州での戦闘が主要議題となった。金総書記は、北朝鮮部隊とロシア軍が「侵攻した武装勢力を撃滅、掃討した」と強調し、その戦果を記録す