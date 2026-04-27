ロッテ（東京都新宿区）が、ロングセラーアイス「雪見だいふく」シリーズの新商品「雪見だいふく チョコサクサク」を5月11日に発売開始します。【すごい！】すごい！すごい！「雪見だいふく」に「スイカバー」の種が！プレゼントキャンペーン詳細も！新商品は、もちもち食感の雪見だいふくに、なんと夏の人気アイス「スイカバー」に使用しているチョコレートパフ「チョコ種」を混ぜ込み、「もちもち」と「サクサク」の2