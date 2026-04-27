富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）は27日、1997年の開業以来、運営していた３Ｄサウンドアトラクション『ゲゲゲの妖怪屋敷』を、5月17日をもって営業終了することを発表した。約29年の歴史に幕を下ろす。【写真】営業終了する『ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺』「ゲゲゲの妖怪屋敷」は1997年7月にウォークスルー型アトラクションとして、営業を開始。その後、2016年4月に、当園でしか体験できない“ちょっぴり怖い”オリジナル