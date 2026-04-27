月刊漫画誌「アフタヌーン」（講談社）の創刊40周年を記念して、2026年7月10日（金）～7月26日（日）の期間で開催される 「アフタヌーン40周年展」。本展のキービジュアルが4月24日に発表された。 【写真】「アフタヌーン40周年展」キービジュアルを見る キービジュアルには『ああっ女神さまっ』『寄生獣』『ブルーピリオド』『メダリスト』など全25作品のキャラクタӦ