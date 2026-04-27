俳優の寺島しのぶ（53）が26日、自身のインスタグラムを更新。19回目の“結婚記念日”を迎えたことを報告し、夫でフランス人のクリエイティブアートディレクター、ローラン・グナシア氏と乾杯する様子をとらえた“顔出し”夫婦2ショットを公開した。【写真】「仲良しご夫婦!!」「素敵な笑顔」フランス人夫との“仲良し”2ショット披露の寺島しのぶ2人は、2007年2月に結婚。翌月に行った会見では「私がありとあらゆる手段で猛ア