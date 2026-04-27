韓国Kリーグでプレーする日本人選手が、背後からの危険な“衝突”で負傷交代を余儀なくされた。【画像】衝撃…韓国Kリーグ選手、試合中に相手の顔面殴打4月26日に蔚山文殊（ウルサン・ムンス）サッカー競技場で行われたKリーグ1（1部）では、アウェイチームの大田（テジョン）ハナシチズンが蔚山（ウルサン）HD FCに4-1で勝利した。これで大田は3勝3分4敗の勝ち点12とし、12チーム中7位に浮上。敗れた蔚山は5勝2分3敗の勝ち点17で2