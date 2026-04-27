総合業務用卸のマルト水谷（愛知県春日井市）は4月8、9日に名古屋市中小企業振興会館で得意先向け商品展示会「FOODNAVI（フードナビ）2026」を開催した。今回のメーンテーマは「外食ならではの追求〜新しい満足感の創造〜」。同社ならびに酒類、飲料、食品、設備関連など約160社が出展し、新商品・注力商品をアピールした。梶田将隆社長開会式では、梶田将隆社長が前期業績について報告。「26年3月期売上高は、速報ベースでは