女優の近野成美さん（37）が自身のインスタグラムで結婚、出産を報告した。【写真】ウェディングドレス姿で結婚&出産を報告した近野成美さん近野さんは、「私ごとで恐縮ではございますが、数年前に結婚いたしました」とポスト。あわせてアップされた写真では、指輪をはめた近野さんのウェディング姿が見られる。「ここ数年は表立った活動を行っておらず、少し気恥ずかしさもあり、こちらでのご報告は控えておりました」「この