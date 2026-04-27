2026年3月9日放送の『有吉ゼミ』（日本テレビ系）番組後半は、大人気コーナー「工藤農園」だった。俳優活動の傍ら、農業にも従事する工藤阿須加が、作物を育て収穫する。元福岡ソフトバンクホークス監督である父・工藤公康との再共演回でもあった。工藤公康もまた、息子に影響されて農業を始めた。ともに農業を愛する父子共演は見応えがある。俳優と農業。工藤阿須加があえて二足の草鞋を履く、自分らしいスタイルとは？ “