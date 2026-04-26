ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜ラスベガス線でチャーター便を運航する。ポーカーの世界大会「ワールド・シリーズ・オブ・ポーカー（WSOP）」に合わせて運航するもので、東京/成田発が6月22日、ラスベガス発が6月28日。機材はボーイング787-8型機を使用する。ZIPAIR TokyoとPOKER ROOMはスポンサー契約を締結し、プロポーカープレイヤーの世界のヨコサワ氏と行くツアーを造成した。ジャルパックが8日間のツアー販売しており、旅行代金