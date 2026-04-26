4月26日、京都競馬場で行われた4R・障害4歳以上未勝利（芝→ダ2910m）は、水沼元輝騎乗の4番人気、スノーディーヴァ（牝5・美浦・深山雅史）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にアバットゥータ（牡4・栗東・中竹和也）、3着にクラウングスタフ（牡5・美浦・水野貴広）が入った。勝ちタイムは3:20.0（良）。1番人気で石神深一騎乗、フジフォンテ（せん7・美浦・粕谷昌央）は7着、2番人気で井上敏樹騎乗、アナザーエース（牡6・栗東