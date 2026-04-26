「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「Netflix配信作品で主演した俳優の人気ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【20位までの全ランキング結果を見る】2位：長澤まさみ2位は、俳優の長澤まさみさんでした。2024年に配信が開始されたNetflix映画『パレード』で主演を務め、この世に未練を残す人たちが集まる特別な場所にい