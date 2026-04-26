鹿島のＦＷ鈴木優磨が２６日、３０歳の誕生日を迎えた。東京Ｖ戦（２９日・味スタ）に向けた非公開練習後に取材に応じた鬼木達監督が、三十路突入となったエースを祝福した。＊＊＊鬼木監督は「お世辞抜きに、鹿島の魂というか。そういう存在ですよね」と笑顔を見せ「彼といろいろな話をしていても、やっぱり『鹿島愛』が誰よりも強いんだなというのは感じます」と目を細めた。鈴木は鬼木体制１年目となった昨季、全