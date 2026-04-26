日本の夏のお楽しみといえば「浴衣」、なんだけど……ここ数年は暑すぎて浴衣を着るのはもはや苦行（涙）。かつて浴衣は夏の普段着であり、一般的に浴衣の季節は「6月から9月」ともいわれているようですが、気候に合わせて判断すればいいのではないかと思います。だって、昨今は5月も夏のような気温なのですから。私がいま狙いを定めているのは「中原淳一×きものやまと」によるコラボ浴衣です。これがね、とんでもないかわいさな