【小物まで抜かりなし】夏を待たずに今すぐ着たい！中原淳一×きものやまとコラボの浴衣が悶絶級の可愛いさです！

日本の夏のお楽しみといえば「浴衣」、なんだけど……ここ数年は暑すぎて浴衣を着るのはもはや苦行（涙）。

かつて浴衣は夏の普段着であり、一般的に浴衣の季節は「6月から9月」ともいわれているようですが、気候に合わせて判断すればいいのではないかと思います。だって、昨今は5月も夏のような気温なのですから。

私がいま狙いを定めているのは「中原淳一×きものやまと」によるコラボ浴衣です。これがね、とんでもないかわいさなのよ。モダンでハイセンスで、着物のように着られそう♪

【どんなコラボ？】

イラストレーター・編集者として活躍した中原淳一さんが伝え続けた「美しく生きる」という哲学。

この哲学をいまの感性にあわせて再解釈した「中原淳一×きものやまと」コレクションが登場します。

当時の原画や資料をもとに、レトロ×現代が融合したデザインをラインナップ。「美しさは、私を生きること。」をコンセプトに、まとうことで自分自身の美しさを肯定できるような浴衣・帯・小物をそろえているの！

【浴衣がかわいすぎるんじゃ】

とにもかくにも、まずは浴衣（税込み3万6300円〜）を見てください。かわいすぎてたまげますよ。

■ゆかた 赤い花

中原淳一さんが「スケッチ帖」に描いた少女のイラストをもとにした浴衣。花びらには濃淡を、葉や茎には色を重ねることで、奥行きのある表情に仕上げています。

■ゆかた パッチワーク

戦後に “生活を楽しくするアイディア” として中原淳一さんが提案した「パッチワークのきもの」をもとにデザイン。深みのある色合いだから、初秋まで長く楽しめるそう。

■ゆかた ストライプ

中原淳一さんが描いた雑誌の挿絵をもとにしたデザイン。「衣紋（うなじの襟部分）を詰めてウエストを際立たせる」という原画の着こなしを再現したビジュアルにもご注目。

■ゆかた ひとり

中原淳一さんがデザインした便箋に描かれたイラスト「ひとり」の少女の装いをもとに再現。桃を思わせる果実のモチーフが夏にぴったり。

あの、めちゃくちゃ素敵じゃないですか……？ ヘアメイクや小物までマネしたくなるほどにかわいい!!

さらには、昭和30年代に人気を博した「それいゆゆかた」の復刻版（2種）も5月中旬より数量限定で販売されます。こちらは、大胆な柄でありながらも落ち着いた色合いなので、なにかと重宝しそうです。

【小物も抜かりなし】

浴衣だけでなく、帯や小物もすばらしい。シンプルかつ上品な半幅帯は、両面使えるリバーシブルタイプです。

雑誌『それいゆ』の表紙絵に登場する「白ねこ」をモチーフにしたブローチや、香川県丸亀市周辺で受け継がれる伝統工芸「丸亀うちわ」。オーガンジー×お花のモチーフがかわいい「がま口風バッグ」、ブリジットタナカとのトリプルコラボ商品「巾着バッグ 赤いスカート」など、魅力的なラインナップがそろっていますよ〜！

「中原淳一×きものやまと」コレクションは2026年4月25日より順次発売されます。

＜販売場所＞

・やまとオンラインストア

・きものやまと 限定8店舗（表参道店、有楽町マルイ店、ルミネ立川店、町田モディ店、横浜ポルタ店、天王寺ミオ店、ルクア大阪店、ONE FUKUOKA BLDG.店）

・YAMATO FRANCE（KIMONO ARCH / Y. & SONS in Paris）

さっそく浴衣をゲットして、いち早くファッションに取り入れちゃいましょう。5月から6月なら快適に楽しむことができそうだしね♪

参照元：中原淳一×きものやまと、プレスリリース

執筆：田端あんじ (c)Pouch

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