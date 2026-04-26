春の国際競馬を彩る香港チャンピオンズデーが、今年もシャティンで行われる。世界の強豪が顔を揃える中、日本からは6頭が参戦。厚い層を誇る香港勢に対し、どこまで食い込めるかが最大の焦点となる。注目は、クイーンエリザベス2世カップに出走するマスカレードボール。充実期を迎えた4歳世代を代表する存在として、その走りが問われる一戦だ。ただし、立ちはだかるのは地元の絶対王者ロマンチックウォリアー。盤石の実績を誇