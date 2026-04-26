春の国際競馬を彩る香港チャンピオンズデーが、今年もシャティンで行われる。世界の強豪が顔を揃える中、日本からは6頭が参戦。厚い層を誇る香港勢に対し、どこまで食い込めるかが最大の焦点となる。

注目は、クイーンエリザベス2世カップに出走するマスカレードボール。充実期を迎えた4歳世代を代表する存在として、その走りが問われる一戦だ。ただし、立ちはだかるのは地元の絶対王者ロマンチックウォリアー。盤石の実績を誇る相手に、どこまで差を詰められるかが見どころとなる。

スプリントのチェアマンズスプリントプライズにはサトノレーヴが出走予定。迎え撃つカーインライジングは20連勝がかかる歴史的局面にあり、主導権は完全に香港側にある。日本馬にとってはタイトル争いに加え、その連勝を止められるかという意味でも注目度は高い。

マイルのチャンピオンズマイルにはシュトラウスとジャンタルマンタルがスタンバイ。いずれも能力は折り紙付きだが、香港のマイル戦はスピードと完成度が要求されるタフな舞台。アウェーで持ち味を発揮できるかが鍵を握る。

全体としては「迎え撃つ香港、挑む日本」という構図が色濃い。今年も各カテゴリーに主役級が揃う中、日本勢がどこまで差を詰め、牙城に迫れるか。結果だけでなく、その内容にも注目が集まる。

【クイーンエリザベス2世カップ】ロマンチックウォリアーVSマスカレードボール！最強馬が激突

カーインライジングとロマンチックウォリアー

カーインライジング、ロマンチックウォリアーが立ちはだかる

●チェアマンズスプリントプライズ（G1）

第5レース 3歳以上・芝1200メートル

日本時間 4月26日（日）15時35分

現地時間 4月26日（日）14時35分

JRA発売レース

・出走予定日本馬

サトノレーヴ（牡7・美浦・堀宣行）

●チャンピオンズマイル（G1）

第7レース 3歳以上・芝1600メートル

日本時間 4月26日（日）16時45分

現地時間 4月26日（日）15時45分

JRA発売レース

・出走予定日本馬

シュトラウス（牡5・美浦・武井亮）

ジャンタルマンタル（牡5・栗東・高野友和）

●クイーンエリザベス2世カップ（G1）

第9レース 3歳以上・芝2000メートル

日本時間 4月26日（日）17時55分

現地時間 4月26日（日）16時55分

JRA発売レース

・出走予定日本馬

ジューンテイク（牡5・栗東・武英智）

ジョバンニ（牡4・栗東・杉山晴紀）

マスカレードボール（牡4・美浦・手塚貴久）

●テレビ（インターネット配信含む）

・グリーンチャンネルおよびグリーンチャンネルWeb

「2026香港チャンピオンズデー中継」

放送日時：4月26日（日）17時00分から19時00分【無料放送】

●ラジオ

・ラジオNIKKEI第1

「2026香港チャンピオンズデー実況中継」

放送日時：4月26日（日）16時45分から18時15分

※放送予定等の詳細は各放送局のホームページにて