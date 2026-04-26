念願のファースト写真集を、インド洋に浮かぶ島国・スリランカで撮影した溝端 葵が4月27日（月）発売の『週刊プレイボーイ19-20号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。"今の溝端葵"を余すところなく詰め込んだ一冊について、撮影の裏側をたっぷり語ってもらった。＊＊＊【初のTバックショットにも挑戦】――待望のファースト写真集がついに発売決定！溝端ずっと出したいと思っていたファースト写真集なので、本当にうれしいです。