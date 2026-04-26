タレントの堀ちえみが24日に自身のアメブロを更新。腰痛治療のため鍼灸院を訪れ、現在の状態と今後のケアについてつづった。この日、堀は「鍼灸院で治療の日」と報告し「腰の痛みもいい感じで軽減され、あの辛かった日の記憶も、すでに遠いものとなってきました」と現在の状態について説明。一方で、過去の症状について「最悪のコンディションの時には、息もできないほどの痛みでありました 痛み止めを飲んでも効かない、神経痛っ