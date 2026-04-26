あなたは読めますか？突然ですが、「償う」という漢字読めますか？ドラマや小説、あるいはニュースなどでも見かける言葉ですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「つぐなう」でした！この漢字は、金品や行為によって、相手に与えた損害を埋め合わせること、あるいは自分が犯した罪に対して相応の報いを行うことを意味します。失ったものや傷つけたことに対して、責任を